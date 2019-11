vor 14 Min.

Nach Kneipenbesuch in Gundelfingen Nase gebrochen

Einem Mann wurde in Gundelfingen am Sonntag die Nase gebrochen.

Ein Mann verlässt früh morgens eine Kneipe in Gundelfingen. Wenig später wird er beleidigt - und dann unvermittelt ins Gesicht geschlagen.

Ein Mann aus Lauingen ist am Sonntagmorgen in Gundelfingen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, verließ der Mann gegen 5 Uhr morgens eine Kneipe an der Professor-Bamann-Straße. Wenig später setzte er sich auf eine nahegelegene Parkbank.

Der Täter ist bislang unbekannt

Dort wurde er von einem unbekannten Täter erst beleidigt und kurz darauf unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Eine spätere Untersuchung ergab, dass durch den Schlag die Nase des Lauingers gebrochen wurde. (pol)

