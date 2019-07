Nach Krankheitspause: Bürgermeisterin Miriam Gruß ist wieder da

Plus Nach einer krankheitsbedingten Pause ist die Gundelfinger Bürgermeisterin Miriam Gruß wieder im Amt. Das sagt sie über ihren Zustand.

Monatelang musste die Stadt Gundelfingen zuletzt ohne ihre Bürgermeisterin Miriam Gruß auskommen. Die 43-Jährige erkrankte Anfang Mai und konnte in der Folge ihr Amt nicht ausüben. Als Vertretung leitete der Zweite Bürgermeister Viktor Merenda die Geschicke im Rathaus der Gärtnerstadt (lesen Sie hier mehr dazu).

Gundelfingen: Miriam Gruß ist zurück

Nun ist Miriam Gruß zurück. „Ich bin seit zwei Wochen wieder im Amt“, sagt Gruß auf Anfrage unserer Redaktion. Ihr gehe es nach eigenen Angaben „gut“. „Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Fähigkeiten und kann ganz normal arbeiten“, sagt die Bürgermeisterin schmunzelnd. Sie freue sich, dass sie wieder ihren Geschäften nachgehen kann. „Es fühlt sich gut an.“ In der Zeit ihrer Abwesenheit habe sie permanent Kontakt mit dem Rathaus gehalten und sich über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten. „Dadurch ist mir der Wiedereinstieg nicht schwergefallen“, sagt Gruß.

Im Stadtrat geht es um das neue Feuerwehrgerätehaus

Am Donnerstag wird sie erstmals nach ihrer Rückkehr wieder eine Sitzung des Gundelfinger Stadtrates leiten. Die ist nicht ohne. Insgesamt zwölf Punkte umfasst die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung. Spannend dürfte vor allem das Thema Feuerwehrgerätehaus werden. In der Sitzung soll die Entwurfsplanung sowie die Kostenberechnung des geplanten Neubaus vorgestellt werden. Thema ist außerdem die Zustandsermittlung und das weitere Vorgehen zur Brücke am Grünbaumberg. Auch die Erweiterung um einen Gruppenraum und der Umbau des Kindergartens „St. Martin“ kommt zur Sprache. Hierbei geht es um die Kostenbeteiligung der Stadt. Beginn der Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses ist um 18.30 Uhr.

