21.04.2019

Nach Ostern weitersuchen: Es gibt Gutscheine in Bäumen

Zum Welttag des Buches verstecken Mitarbeiterinnen von Bücher Brenner am Dienstag Gutscheine in den Bäumen der Innenstadt.

Bücher Brenner hat sich eine besondere Aktion zum Welttag des Buches einfallen lassen. Wer davon profitiert?

Freude am Lesen verbreiten, Geschichten teilen: Am Dienstag, 23. April, begehen Lesebegeisterte in mehr als 100 Ländern den Unesco-Welttag des Buches. In Dillingen feiert Bücher Brenner diesen Tag und lässt Leser und solche die es werden wollen daran teilhaben. Am Dienstag, direkt nach den Osterfeiertagen, werden 50 Bücher-Gutscheine in den Bäumen, beziehungsweise den Gittern rund um die Bäume in der Königstraße, der Kardinal-von-Waldburg-Straße und der Kapuzinerstraße versteckt.

Gutschein einlösen und gewinnen

Wer einen Gutschein findet, kann ihn sofort in der Buchhandlung gegen eine vorbereitete Jugendbuch- oder Roman-Überraschung eintauschen und gleich in die Welt der Bücher und des Lesens eintauchen. Damit nicht genug. In den folgenden Wochen werden Schüler der 4. und 5. Klassen in die Buchhandlung eingeladen, um den Weg des Buches von der Idee des Autors bis zum fertigen Produkt und bis zum Leser kennenzulernen.

Auch Bücher werden verschenkt

Damit Lesebegeisterte gleich loslesen können, werden hunderte Bücher verschenkt. Das diesjährige Welttagsbuch wurde von dem bekannten Autor Thilo geschrieben und hat den Titel: „Der geheime Kontinent“. In Dillingen beteiligen sich sieben Schulen mit 21 Klassen an der Buchgutscheinaktion anlässlich des Welttags des Buches, teilt die Deutsche Post DHL Group mit. 493 Schüler freuen sich über den von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit dem cbj-Verlag, der Deutschen Post und Partnern herausgegebenen Fantasyroman. (pm)

