Nach Störung: Das Gundelfinger Hallenbad ist wieder geöffnet

Nach einer Störung ist das Hallenbad in Gundelfingen wieder geöffnet.

Das Hallenbad in Gundelfingen war wegen einer Störung geschlossen. Jetzt ist das Bad wieder geöffnet.

Die technische Störung im Gundelfinger Hallenbad wurde behoben und der planmäßige Austausch der Sandfilteranlage ist erfolgt. Das schreibt die Stadt Gundelfingen in einer Pressemitteilung.

Gundelfingen: Hallenbad ist wieder geöffnet

Das Bad ist demnach ab sofort wieder wie gewohnt für die Badegäste geöffnet: Öffentlichkeitsbaden findet wöchentlich am Dienstag (Warmbadetag) von 18 bis 20 Uhr, und am Mittwoch von 18 bis 21 Uhr statt. Wegen einer akut aufgetretenen technischen Störung musste das Gundelfinger Hallenbad zuletzt geschlossen bleiben. In den Faschingsferien erfolgte der Austausch der Sandfilteranlage. (pm)

