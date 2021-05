Nach Unfällen davongefahren

Autofahrer muss auf der B16 Lkw ausweichen

Zu einem Gesamtschaden von mehr als 10.000 Euro ist es am Freitag gegen 15.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B16 in Höhe Gundelfingen gekommen. Ein 32-jähriger Autofahrer, der auf der Bundesstraße zwischen den Abfahrten Gundelfingen Süd und Mitte unterwegs war, musste laut Polizeibericht nach rechts ausweichen, da ein entgegenkommender weißer Lastkraftwagen auf dessen Fahrspur geraten war. Der 32-Jährige prallte mit der rechten Fahrzeugseite seines Wagens gegen die Leitplanke. Der Fahrer des 40-Tonners setzte nach Angaben der Polizei seine Fahrt unverdrossen in Richtung Günzburg fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, und beging Fahrerflucht.

Einen Schaden von etwa 200 Euro verursachte ein bisher unbekannter Fahrer eines dunkelgrauen Ford am Freitagabend in Dillingen. Gegen 18.10 Uhr hatte ein 23-Jähriger mit seinem Auto die Werner-von-Siemens-Straße in Richtung Altheimer Straße befahren. Der entgegenkommende Ford-Fahrer kam auf die Fahrbahnseite des 23-Jährigen, weshalb dieser nach rechts ausweichen musste und mit seinem Wagen gegen den dortigen Randstein fuhr. Dabei wurde ein Autoreifen an seinem Seat beschädigt. Der Fahrer des Ford fuhr weiter in Richtung Georg-Hogen-Ring – und beging Unfallflucht.

Am Freitag beschädigte ein bisher unbekannter Täter mutwillig einen schwarzen Peugeot, der zwischen 7 und 12.30 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Max-Eyth-Straße in Lauingen geparkt war. Am Auto wurde die Karosserie zerkratzt und der hintere rechte Kotflügel eingedellt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1500 Euro.

Die Polizei meldet eine weitere Sachbeschädigung. Im Zeitraum vom 30. April bis 7. Mai besprühte ein bisher Unbekannter in Weisingen einen weißen Fahrzeuganhänger der Marke Humbaur mit schwarzer Farbe. Der Doppelachser war im Tatzeitraum auf einer Grünfläche in der Altenbaindter Straße im Holzheimer Gemeindeteil abgestellt. Der absichtlich herbeigeführte Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr am Samstagvormittag zwischen 9.30 Uhr und 10.15 Uhr gegen einen schwarzen VW Tiguan, der in diesem Zeitraum an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet Dillingen geparkt war. Die Frontstoßstange auf der linken Seite wurde dabei beschädigt. Der Verursacher beging Fahrerflucht. Der Sachschaden am VW beläuft sich auf rund 2000 Euro. (pol)

