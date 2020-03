16.03.2020

Nach dem Fehltritt gefestigt

Drei Wochen nach dem Beginn ist Alkohol kein Thema mehr. Aber etwas anderes

Redakteure unserer Zeitung fasten. Jeder Kollege hat seine eigene 40-Tage-Herausforderung. Berthold Veh versucht, die Fastenzeit ohne Alkohol, Fleisch und Wurst durchzustehen.

Es gibt in diesen Tagen der Coronavirus-Pandemie ja zweifelsohne wichtigere Dinge als irgendwelche banalen Fastengebote. Sinnvoller könnte da die Ausrichtung auf eine Fastenzeit im christlichen Sinn sein, die Besinnung auf die grundsätzlichen Fragen des Daseins. Aber für meinen konkreten Vorsatz Alkoholverzicht wäre das ja eine Ausrede.

Nach dem Fehltritt nach der Podiumsdiskussion der Donau-Zeitung in Syrgenstein, als ich mir mit Bürgermeister Bernd Steiner ein Bier genehmigte, bin ich jetzt gefestigt. Die Feierabend-Halbe fehlt mir in der Tat nicht mehr. Dafür gibt es beim Fleisch- und Wurst-Verzicht Rückschläge. Es hat lange gedauert, aber Zuchtlachs hängt mir inzwischen zum Hals heraus. Und Salami und Gelbwurst vom Metzger des Vertrauens sind schon was Feines. (bv)