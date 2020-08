vor 1 Min.

Nach dem Waldbrand bei Wittislingen: Wie konnte es soweit kommen?

Die Gefahr, dass im Forst ein Feuer ausbricht, ist immer noch hoch. Ursachenforschung nach dem Brand im Wald zwischen Unterbechingen und Wittislingen

Nach dem Brand am 30. Juli im Wald zwischen Unterbechingen und Wittislingen weisen die Waldbesitzer und Forstbetriebsgemeinschaft Dillingen (FBG) auf die wegen der Trockenheit nach wie vor hohe Waldbrandgefahr hin. An zahlreichen Waldparkplätzen wird mit dem Hinweis „Der Wald ist schnell zu Asche gemacht“ auf die Gefährdungslage verwiesen. Offenes Feuer und Rauchen sind in der Zeit von März bis Oktober im Wald verboten. Gefahr kann aber auch von Glasscherben und Glasflaschen ausgehen.“(Im Wald zwischen Wittislingen und Haunsheim brennt es)

„Es genügt schon der heiße Katalysator eines Autos, um die trockene Bodenvegetation zu entzünden“, so Johann Stuhlenmiller, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Dillingen (FBG).

Bei der Nachbesprechung mit den verantwortlichen Kräften Kommandantin Bettina Guffler und Jugendvertreter Tim Klebinger, beide Freiwillige Feuerwehr Unterbechingen, und Kommandant Dominik Schwarz, Feuerwehr Wittislingen, bedankten sich Siegfried Huber, Leiter der Hospitalstiftung Dillingen und Vertreter des betroffenen Waldbesitzers, und die FBG für deren Einsatz mit einer kleinen Unterstützung für die Jugendfeuerwehr.

Mehrere Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis Dillingen waren im Einsatz

Alarmiert und im Einsatz waren auch die Feuerwehren aus Bachhagel, Burghagel, Gundelfingen, Haunsheim, Landshausen, Oberbechingen und Syrgenstein, steht es in der Pressemitteilung. Zusätzlich standen einige Landwirte mit Güllefässern bereit, um die Wasserversorgung zu gewährleisten.

Wichtig nach Einsätzen ist die Nachbesprechung. Dazu trafen sich an der Brandstelle vor Ort: (v. l.) Kommandantin Bettina Guffler, Jugendvertreter Tim Klebinger (beide FFW Unterbechingen), Alwin Hieber (Vorsitzender der FBG), René Arnold (Mitarbeiter der FBG und zuständiger Förster), Siegfried Huber (Leiter der Hospitalstiftung Dillingen), Kommandant Dominik Schwarz (FFW Wittislingen); nicht im Bild: Johann Stuhlenmiller (Geschäftsführer FBG). Bild: FBG

„Wir wollen aus diesem gegebenen Anlass uns im Namen aller Waldbesitzer bei den freiwilligen Einsatzkräften der Feuerwehren und Rettungsdienste im ganzen Landkreis für deren ehrenamtlichen Einsatz und deren Engagement bedanken“, so Alwin Hieber, Vorsitzender der FBG. Siegfried Huber, stellte vor allem die Schnelligkeit heraus, mit der die Einsatzkräfte vor Ort waren und den Brand unter Kontrolle brachten. „Durch Ihr rasches Handeln konnte ein Ausbreiten des Brandes und ein noch höherer Schaden vermieden werden“, so Huber.

Die Fichten in dem Wald bei Wittislingen werden weiter beobachtet

Etwa 25 große Fichtenbäume auf einer Fläche von knapp 1000 Quadratmetern mussten inzwischen gefällt werden, da durch das Feuer und die Hitze das Kambium der Bäume geschädigt bzw. zerstört wurde. „Die umstehenden Fichten werden wir noch weiter beobachten, ob diese auch geschädigt sind“, so René Arnold, zuständiger Förster der FBG.

Mangelnde Ortskenntnis im Wald, die für die großen Einsatzfahrzeuge nur bedingt befahrbaren Waldwege und eine kritische Wasserversorgung stellen die Einsatzkräfte immer wieder vor große Herausforderungen, so die Feuerwehrleute Guffler und Schwarz. Deshalb wurden auch zahlreiche Feuerwehren alarmiert. „In diesem Fall hatten wir den Vorteil, dass der hier ansässige Forstunternehmer mit im Einsatz war und die Örtlichkeiten genau kannte“, so Kommandant Dominik Schwarz. Die Einsatzfahrzeuge wurden im Einbahnstraßenverkehr zur Brandstelle geleitet. Begegnungsverkehr ist aufgrund der geringen Straßenbreite nicht möglich.

Die Dillinger Kripo ermittelt noch

Das bedeutet einen zusätzlichen logistischen Aufwand für die Einsatzkräfte und die Einsatzleitung“, so Kommandantin Bettina Guffler. Glücklicherweise herrschte an diesem Tag Windstille und an der Brandstelle war kaum Bodenbewuchs. So breitete sich das Feuer nicht schlagartig aus, wie man es von Bildern großer Waldbrände zum Beispiel in Amerika kennt. Das Feuer konnte schnell eingedämmt und gelöscht werden, heißt es in der Pressemitteilung. Die Ermittlungen zur Brandursache sind nach Auskunft der Kriminalpolizei Dillingen noch nicht abgeschlossen. (pm)

