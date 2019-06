vor 37 Min.

Nach den Ferien fehlt in einer Dillinger Schule ein Beamer

Offenbar wurde der Videoprojektor während der Pfingstferien gestohlen. Über eine Baustelle und eine unversperrte Tür konnten Diebe in das Klassenzimmer gelangen.

Einen Videoprojektor im Wert von rund 600 Euro haben bisher unbekannte Diebe aus dem Klassenzimmer einer öffentlichen Schule in der Prälat-Hummel-Straße in Dillingen gestohlen. Der Diebstahl wurde laut Polizei über die Pfingstferien verübt. Die Hintertüre zum Klassenzimmer im zweiten Obergeschoss war unversperrt und konnte über den Zugang einer Baustelle an der Schule betreten werden. (pol)

Weitere Polizeimeldungen aus dem Landkreis Dillingen:

