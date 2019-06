17:30 Uhr

Nach einem Unfall: Warten erspart Geld und Ärger

Fast täglich kommt es in der Region zu Unfallfluchten. Was das für Täter und Opfer bedeutet, erklärt ein Experte aus Dillingen.

Fast täglich tauchen Unfallfluchten im Bericht der Dillinger Polizei auf. So wurde etwa ein Auto beschädigt, das auf dem Parkplatz vor einer Schreinerei in der Ziegelstraße stand. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um einen weißen Opel Astra, der dort am Montag zwischen 17.15 und 18.15 Uhr geparkt war. Während dieser Stunde wurde der Wagen an der linken Fahrzeugseite angefahren und beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Am Dienstagmorgen ist etwas Ähnliches passiert: Ein grauer Hyundai Venga, der im Hofweiherweg stand, wurde angefahren. Das muss laut Polizei zwischen 8.15 und 14.45 Uhr passiert sein. Der Schaden im Bereich des linken Außenspiegels wird mit etwa 100 Euro angegeben.

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen

In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. Denn in beiden Fällen hat sich der Fahrer, der das Auto beschädigt hat, aus dem Staub gemacht. Dabei handelt es sich jeweils um eine Unfallflucht – das ist nicht mehr im Bereich der Ordnungswidrigkeiten, sondern eine Straftat. Gerichte können bis zu drei Jahren Haft verhängen, was natürlich nur in schwerwiegenden Fällen droht. Unangenehm wird es aber in jedem Fall, neben Geldstrafen drohen drei Punkte in Flensburg und ein Führerscheinentzug.

Warten muss sein

Auch wenn man es eilig hat: Warten muss sein. Wie Karl Aumiller aus Dillingen, Sprecher des Bezirksverbandes Augsburg im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), informiert, macht sich strafbar, wer nach einem Parkunfall nicht den Halter des beschädigten Autos oder die Polizei verständigt und bis zu ihrem tatsächlichen Eintreffen eine angemessene Zeit wartet. Es reicht nicht aus, einen Zettel mit seiner Telefonnummer zu hinterlassen. Selbst bei kleinen Beschädigungen besteht eine Wartepflicht. „Die wenigsten wissen, dass sie auch bei Bagatellschäden Unfallflucht begehen, wenn sie nur ihre Kontaktdaten hinterlassen“, sagt Aumiller. Wer sich entfernt, nimmt dem Unfallgegner und der Versicherung die Möglichkeit, den Unfallhergang angemessen zu rekonstruieren. „Es kann ja beispielsweise Alkoholkonsum eine Rolle gespielt haben“, so Aumiller.

Tipps für Leidtragende einer Unfallflucht

Und was, wenn man selbst Leidtragender einer Unfallflucht ist? Bei Teilkasko-Tarifen geht man leer aus, den Schaden übernimmt nur eine Vollkasko-Versicherung (abzüglich der Selbstbeteiligung). „Aber man wird in der Schadenfreiheitsklasse herabgestuft“, informiert Aumiller. Wenn der Unfallflüchtige später identifiziert wird, muss seine Kfz-Haftpflicht für den Schaden aufkommen. Sie kann dann ihren eigenen Kunden in Regress nehmen, was je nach Schadenshöhe bis zu 5000 Euro hoch sein kann.

Wie lange die „angemessene Wartezeit“ ist, hängt vom Einzelfall ab. Es gibt Ausnahmen: Beispielsweise wenn man selbst verletzt ist und unverzüglich ärztliche Hilfe benötigt, ist das Verlassen des Unfallortes folgenfrei. (pol, pm)

Lesen Sie dazu auch:

Zwei Unfallfluchten in Dillingen

Nicht nur Leuchten werden gestohlen

Nägel in die Sitzfläche einer Bank geschlagen

Betrug in einer Dillinger Tiefgarage

Themen Folgen