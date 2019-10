vor 42 Min.

Nachbarschaftsstreit mit der Faust ausgetragen

Ein 69-Jähriger hat nach Angaben der Polizei in Dillingen eine Frau geschlagen (Symbolfoto). Zudem beleidigte er die Nachbarin.

In einem Mehrfamilienhaus in Dillingen kam es am Mittwoch gegen 18 Uhr zu einer Nachbarschaftsstreitigkeit der anderen Art.

Mann schlägt Frau auf die Schläfe

Wie die Polizei mitteilt, packte ein 69-jähriger Nachbar eine ebenfalls im Haus wohnende 59-jährige Frau von hinten und schlug ihr mit der Faust auf die rechte Schläfe. Zudem beleidigte er sie.

59-Jährige begab sich zur Behandlung ins Krankenhaus

Die Frau begab sich anschließend ins Krankenhaus Dillingen zur Behandlung. (pol)

