Elisabethenstiftung trauert um Schwester Perpetua

Die letzte Ordensfrau, die in der Lauinger Stiftung gewirkt hat, ist gestorben

Mit großer Trauer hat die Elisabethenstiftung in Lauingen den Tod der ehemaligen Mitschwester des Konvents der Elisabethinerinnen in Lauingen aufgenommen.

„Mit Schwester M. Perpetua Heiss verliert die Elisabethenstiftung die letzte Ordensfrau, die ihr Leben und Wirken der Stiftung und deren Menschen gewidmet hat“, so Jörg Fröhlich, Vorsitzender des Vorstands der Elisabethenstiftung Lauingen in einer Pressemitteilung.

Der Stiftungsratsvorsitzende Landrat Leo Schrell würdigt das selbstlose Wirken der Verstorbenen: „Schwester M. Perpetua Heiss hat ihren Dienst in unermüdlicher Weise für die Bewohner und die Mitarbeiter der Stiftung erbracht. Der Stiftungsrat bedankt sich für die Leistung und das Lebenswerk dieser Ordensfrau.“

Schwester Perpetua wurde im Jahr 1939 geboren und ist im Jahr 1960 in den Orden der Elisabethinerinnen in Neuburg an der Donau eingetreten.

Dort erlernte sie im damaligen ordenseigenen Krankenhaus den Beruf der Krankenschwester.

Nach Lauingen in die Elisabethenstiftung wurde Schwester Perpetua im März 1987 entsandt, wo sie 21 Jahre lang, bis zur Rückkehr der Schwestern im Juli 2008, im Pflege- und Betreuungsdienst beschäftigt war. (pm) Foto: Stiftung