Nachruf: Heinz Bunk hinterlässt in Ziertheim eine Lücke

Mit 72 Jahren ist Heinz Bunk überraschend gestorben. Er war mehr als 40 Jahre im Ziertheimer Gemeinderat tätig und engagierte sich besonders für die Umwelt.

Ziertheim Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung aus nah und fern wurde vergangene Woche in Ziertheim Heinz Bunk zu Grabe getragen. Er ist am 18. August im Alter von 72 Jahren völlig überraschend verstorben.

Heinz Bunk hat sich sowohl in der Gemeinde Ziertheim als auch im Landkreis politisch und vereinsmäßig stark engagiert. Von 1972 bis 2014 hat er ununterbrochen als Mitglied dem Gemeinderat Ziertheim angehört und begleitete sechs Jahre davon das Amt des Gemeindekassierers. Neben seiner langjährigen kommunalpolitischen Arbeit war er auch sehr stark in das Vereinsleben eingebunden. Er unterstützte nahezu alle Vereine der Gemeinde Ziertheim durch seine Mitgliedschaft, oft auch in besonderen Positionen. So war er noch aktiv als Kassenprüfer im Krankenpflegeverein und in der Vereinsgemeinschaft Zehntstadel Dattenhausen tätig. Sein besonderes Augenmerk aber galt dem Obst- und Gartenbauverein Ziertheim.

In der Politik und vielen Vereinen engagiert

Dort war er seit der Zusammenlegung der Gartenbauvereine aus Ziertheim, Dattenhausen und Reistingen Mitglied und übernahm im Jahr 1984 die Vereinsführung, die er bis zu seinem Tod innehatte. Neben den jährlich durchgeführten Wanderungen, Sonnwendfeiern und Vorträgen war ihm die Organisation und Durchführung des viertägigen Vereinsausflugs sehr wichtig. Besonders stolz war er im vergangenen Herbst, als er mit dem Verein das 40-jährige Bestehen, seit der Zusammenlegung feiern konnte. Aufgrund seiner großen Verdienste für den Obst- und Gartenbauverein wurde er 2018 zum Ehrenmitglied ernannt. In seiner Position als Vorsitzender dieses Vereins lag ihm auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde immer sehr am Herzen. Er organisierte den jährlichen Pflegeschnittt an den gemeindeeigenen Obstbäumen und die Abgabe des Ertrags an die Bevölkerung sowie die Neuanpflanzung vieler Bäume und Sträucher in der Gemeinde.

Heinz Bunk engagierte sich auch im Kreisverband

Über die Grenzen Ziertheims hinaus engagierte sich Bunk auch beim Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Dillingen. Dort übernahm er nach seiner Tätigkeit als Kassenprüfer im Jahr 2006 das Amt des Kassenwartes. Er brachte seine Erfahrungen insbesondere zum Thema Bäume sowohl im Kreisobstlehrgarten als auch sonst im gesamten Landkreis ein.

Den Kreisverband der Freien Wähler unterstützte er seit 1972 als Kassenwart. Auf eigenen Wunsch gab er dieses Amt bei den Wahlen im Jahre 2018 ab, was ihn jedoch nicht davon abhielt, die Freien Wähler weiterhin mit seinem Engagement zu unterstützen.

Heinz Bunk war über seine Heimat hinaus sehr beliebt und hinterlässt eine große Lücke in der Gemeinde Ziertheim. (pm)

