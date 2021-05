Weit mehr als ein begnadeter Clown

„Freunde“ trauern um einstigen Treff-Leiter Michael Herzog

Die Aktion „Freunde schaffen Freude“ (FsF) trauert um ihr Mitglied Michael Herzog, der im April im Alter von 71 Jahren gestorben ist.

Wie Vorsitzende Inge Grein-Feil mitteilt, hatte die Aktion 2006 einen Leiter für den Dillinger „Freunde“-Treff gesucht, den es seit 1984 gibt. Von Januar 2007 bis Dezember 2017 leitete Herzog schließlich die Gruppe. Grein-Feil würdigt die große Beliebtheit und die gemütlich-gesellige Art des einstigen Heilerziehungspflegers.

Da Michael Herzog auch als Stadtführer von Gundelfingen über ein umfangreiches geschichtliches Wissen des Dillinger Landkreises verfügte, habe er bei individuellen Stadt- und Kirchenführungen den „Freunden“ viel interessante Hintergrundinformationen vermittelt.

Herzog, schloss sich auch der integrativen Improvisationsgruppe der „Freunde“ unter Leitung der beiden Theaterpädagogen und Klinikclowns Inge Grein-Feil und Siggi Feil an.

„Aus ihm wurde ein begnadet guter Clown namens Grande Carlo, der im Nu alle Herzen eroberte“, sagt die Vorsitzende dankbar. In zahlreichen Aufführungen, oft auch in Pflegeeinrichtungen, in der Regens-Wagner-Kulturkneipe Chili und im Casino der Bundeswehr brachte Herzog die Menschen zum Lachen.

Neben seinem Engagement bei den „Freunden“ war er bei den Landsknechten zu Gundelfingen als Hauptmann dabei. Vor fünf Jahren musste Michael Herzog aus gesundheitlichen Gründen sein ehrenamtliches Engagement zum großen Bedauern seiner Familie und Freunde aufgeben. Der nun Verstorbene hinterlässt eine Frau, drei erwachsene Kinder und ein Enkelkind. (pm, dz) Foto: Siggi Feil