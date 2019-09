vor 24 Min.

Nahwärme Fristingen: Der Nächste Prozess droht

Plus Oberbürgermeister Frank Kunz versichert, dass die Stadt von dem Betreiber die übliche Konzessionsabgabe einfordern wird – notfalls auch gerichtlich.

Von Berthold Veh

Über den letzten Akt im Prozess um die Nahwärmeversorgung in Fristingen hatte unsere Zeitung vor wenigen Wochen berichtet. Trotz zweifachen Freispruchs vor Gericht blieben fünf ehemalige Vorstände und Aufsichtsratsmitglieder der Genossenschaft am Ende auf Prozesskosten in Höhe von 40000 Euro sitzen. Der ehemalige Vorstand Wolfgang Binswanger hatte von einem „sehr tiefen Schlag ins Gesicht“ der Ehrenamtlichen gesprochen. Nun könnte es zu einer erneuten gerichtlichen Auseinandersetzung kommen, wie am Donnerstagabend in der Bürgerversammlung im Restaurant Storchennest in Fristingen bekannt wurde.

Warum sich der Betreiber weigert die Konzessionsabgabe zu bezahlen Dort informierte Oberbürgermeister Frank Kunz die knapp 100 Besucher über eine Auseinandersetzung mit dem Nahwärme-Betreiber. Die Stadt Dillingen fordere von dem Unternehmer wie von jedem anderen Biogasanlagen-Betreiber in der Kreisstadt eine Konzessionsabgabe für das in den Straßen verlegte Leitungsnetz. Dies sind laut Kunz in Dillingen 3,50 Euro pro laufendem Meter. Der Rathauschef erläuterte, dass die Straßen durch die Leitungen deutlich stärker beansprucht werden und deshalb wesentlich früher saniert werden müssen. Die Fristinger Nahwärmeversorgung (links das Blockheizkraftwerk) beschäftigt jetzt die Stadtverwaltung, denn Dillingen fordert vom Betreiber die Konzessionsabgabe ein. Das Luftbild rechts zeigt auch die Fristinger Umgehung, auf der das Tempo nicht durchgängig auf 70 Stundenkilometer beschränkt wird, wie es Bürger gefordert haben. Der Stadtteil feiert 2020 die erste urkundliche Erwähnung vor 800 Jahren. Gegenüber unserer Zeitung erklärte Kunz, dass dieser Beitrag die entstehenden zusätzlichen Kosten gar nicht ganz decke. Seit 2015 sei die Fristinger Nahwärme nicht mehr genossenschaftlich, und der Betreiber weigere sich seitdem, die Konzessionsabgabe zu bezahlen. „Wie würden Sie reagieren, wenn Sie eine Wohnung vermieten, und der Mieter weigert sich seit vier Jahren, Ihnen die Miete zu zahlen?“, fragte Kunz. Und gab die Antwort: „Dann gehen Sie zum Amtsgericht und holen sich einen Räumungstitel. Punkt.“ Die Stadt besteht auf Gleichbehandlung Die Stadt müsse auch wegen der Gleichbehandlung auf die Zahlung der Konzession bestehen, sagte der Rathauschef und erhielt dafür Beifall. Und er betonte: „Notfalls müssen und werden wir unseren Anspruch vor Gericht durchsetzen.“ Im Extremfall müsse die Stadt den Ausbau des Leitungsnetzes aus den öffentlichen Straßen fordern. Kunz versicherte aber, dass man auf die etwa 120 Wärmeabnehmer in Fristingen achten werde. Nach Informationen unserer Zeitung soll der Betreiber angeboten haben, einen wesentlich niedrigeren Betrag zu bezahlen. Die Höhe der Konzessionsabgabe von 3,50 Euro pro Meter sei aber nicht verhandelbar, sagte Kunz. Die Stadt sei weiter für Gespräche aufgeschlossen. „Die Tür ist nicht zu“, versicherte Kunz. Nach dem Ende des offiziellen Teils der Bürgerversammlung sagten die beiden Unternehmer Ferdinand Brenner und Alwin Mayr unserer Zeitung, dass Fristingen alles andere als ein gespaltenes Dorf sei, wie in Medien berichtet worden sei. Die Auseinandersetzung um die Nahwärmeversorgung in Fristingen habe bisher im Wesentlichen nur den Betreiber und die fünf ehemaligen Vorstände und Aufsichtsratsmitglieder der Genossenschaft betroffen. In allen angeschlossenen Haushalten funktioniere die Heizung mit Nahwärme reibungslos, erklärte Brenner. Und Alwin Mayr sagte: „Das Dorfleben ist intakt. Wir haben einen Bombenzusammenhalt in Fristingen – und sogar mit Dillingen.“ Der Fristinger Gesangsverein feiert sein 100-jähriges Bestehen In der Versammlung selbst gab es nur eine Wortmeldung: Gesangvereinsvorsitzender Georg Strasser bat darum, sich das Wochenende 20./21. Juni 2020 im Kalender vorzumerken. Am ersten Tag feiert der Gesangverein Fristingen das 100-jährige Bestehen. Am Sonntag blickt dann Fristingen auf seine erste urkundliche Erwähnung vor 800 Jahren zurück. Für die Ausrichtung des Festes seien weitere Helfer nötig. Stadtrat Johann Graf informierte, dass Gespräche unter den Vereinsvertretern am Laufen seien. Zum 800. Jubiläum soll auch eine Chronik herausgebracht und verkauft werden. Zudem soll das ganze Jahr über an das Jubiläum erinnert werden. Gleich um den Jahreswechsel werde es einen Krippenweg geben, die berühmte Demleitner-Krippe werde wieder aufgestellt. Das Dorffest im Juli und das Seefest im August sollen sich ebenfalls um das 800. Jubiläum drehen. Und auch historische Gebäude wie die alte Schmiede sollen, wie Graf mitteilte, im Festjahr präsentiert werden. Weitere Themen: Kein Tempo 70 Die Stadt Dillingen hatte nach Anregungen aus der Bürgerversammlung das Staatliche Bauamt Krumbach mehrfach aufgefordert, die Geschwindigkeit auf der Umgehung in Fristingen wegen der Unfallgefahren durchgängig auf Tempo 70 zu beschränken. Dies hat die Behörde zum wiederholten Mal abgelehnt. Verkehrsfreigabe Die Sanierung der Staatsstraße zwischen Fristingen und Dillingen durch das Staatliche Bauamt steht vor dem Abschluss, informierte Oberbürgermeister Kunz. Anfang nächster Woche soll die Sperrung aufgehoben werden. Lesen Sie dazu auch: Der letzte Akt im Nahwärme-Prozess



