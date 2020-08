15:55 Uhr

Nahwärme-Insolvenz Fristingen: der vorletzte Akt im Verfahren

Am Ortseingang von Fristingen steht das Heizwerk der Nahwärmeversorgung, das die insolvente Genossenschaft und der Betreiber gemeinsam errichtet haben.

Plus Für Mitglieder der Fristinger Genossenschaft und Gläubiger bleibt kein Geld. Ist der Dorffrieden gestört?

Von Berthold Veh

Es ist der vorletzte Akt im Insolvenz-Verfahren der Nahwärme-Genossenschaft Fristingen. Das Amtsgericht Nördlingen hat nun eine Mitteilung der Insolvenzverwalterin zur Schlussverteilung veröffentlicht. Dort ist zu lesen, dass „Masseunzulänglichkeit“ vorliegt. Wie Amtsgerichtsdirektor Dieter Hubel auf Anfrage mitteilt, bedeutet dies, dass die Kosten des Verfahrens gedeckt sind, den Mitgliedern der Genossenschaft und anderen Gläubigern aber nichts mehr bezahlt werden kann. In einem letzten Schritt werde dann demnächst das Insolvenzverfahren aufgehoben.

Turbulenzen im Dillinger Stadtteil

Damit endet eine Geschichte, die im Dillinger Stadtteil Fristingen für heftige Turbulenzen gesorgt hat. 118 Genossen hatten gemeinsam von 2011 bis 2013 das Netz der Nahwärme Fristingen eG aufgebaut und dabei, wie der ehemalige Vorstand Wolfgang Binswanger mitteilt, zwei Millionen Euro investiert. 2015, nur zwei Jahre nach der offiziellen Einweihung, musste die Genossenschaft Insolvenz anmelden. Wer schuld an der Pleite ist, darüber stritten sich die Beteiligten. Unter anderem ging es auch um den Verkauf des Nahwärmenetzes durch die Insolvenzverwalterin an den heutigen Eigentümer, der von Anfang an die Wärme geliefert hatte. Dieser Verkauf sei weit unter Wert erfolgt, kritisierte Binswanger.

1,2 Millionen Euro wert

Das Netz sei etwa 1,2 Millionen Euro wert, verkauft worden sei es für rund 160000 Euro, sagte der ehemalige Vorstand. Durch den Verkauf unter Wert sei jetzt kein Geld mehr da für die Genossenschaftsmitglieder und Gläubiger. Jeder der 118 ehemaligen Genossen habe laut Binswanger etwa 17000 Euro verloren. Hinzu kämen mehr als 4000 ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden.

Binswangers eigene Bilanz fällt noch negativer aus. Er fragt sich immer noch, warum „die erpresserische Minderlieferung der Wärme aus 2014 durch den Wärmelieferanten – die Ursache der Insolvenz – nie strafrechtlich verfolgt wurde“. Das fünfköpfige Team der Nahwärme-Genossenschaft hatte sich nach der Insolvenz vor Gericht verantworten müssen. Im Raum stand eine Schadensersatzforderung von 300000 Euro. Trotz des Freispruchs in allen Anklagepunkten am Landgericht Augsburg und der Bestätigung des Oberlandesgerichts München blieben die zwei ehemaligen Vorstände und drei Aufsichtsräte der Genossenschaft auf der Hälfte der Prozesskosten, etwa 40000 Euro, sitzen.

Das Vereinsleben sei in Ordnung

Binswanger hat dies entsetzt: „Wenn ich alles hochrechne, habe ich am Ende 70000 Euro verloren.“ Er erlebe aktuell „immer noch starke Anfeindungen im Dorf gegen uns ehemalige Leistungsträger“, das Dorfleben sei gespalten. Dem haben Fristinger widersprochen. Das Vereinsleben im Dillinger Stadtteil sei in Ordnung, Fristingen habe eine funktionierende Gemeinschaft, versicherte ein Leserbriefschreiber.

