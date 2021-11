Nattheim

17:00 Uhr

Das Versandlager von Amazon in Heidenheim ist fertig - und liefert bald aus

Insgesamt 53.000 Quadratmeter Lagerfläche bietet der riesige Amazon-Logistikstandort auf dem Rinderberg bei Nattheim im Landkreis Heidenheim. Er ist seit rund drei Wochen in Betrieb.

Plus Das große Versandlager von Amazon auf dem Rinderberg in Heidenheim ist schon drei Wochen in Betrieb. Bis vor den Toren Nattheims alles auf Hochtouren läuft, werden jedoch noch Monate vergehen.

Von Andreas Uitz

Im August vergangenen Jahres haben die großen Erdarbeiten auf dem Rinderberg vor den Toren Nattheims begonnen, zwei Monate später wurde mit dem Bau der größten Halle weit und breit begonnen. Inzwischen ist der große Amazon-Logistikstandort in Heidenheim bis auf Kleinigkeiten fertiggestellt und auch schon in Betrieb – wenngleich noch längst nicht in vollem Umfang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .