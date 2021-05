30.04.2021

Naturfrevel: Kahlschlag an einem Höchstädter Baggersee

Bereits im Januar haben Privatbesitzer rund um ihren See auf Höchstädter Flur einen Kahlschlag durchgeführt. Viele Bäume, Sträucher und Büsche gibt es nach dieser Fällaktion nicht mehr. Das hat nun wieder hohe Wellen geschlagen und wie bekannt wurde, hat es nun auch rechtliche Folgen.

Von Simone Bronnhuber

Wirklich schön reden kann man sich den Anblick nicht mehr: Rund um das Ufer sind nur noch einzelne Baumstumpfe zu sehen, abgesägte Äste liegen wild herum. Keine Spur mehr von Büschen und Sträuchern. Rund herum um diesen kleinen See auf Höchstädter Flur wurde radikal gefällt. Der Vorfall ereignete sich laut Landratsamt Dillingen bereits im Januar und auch die Stadt, so Bürgermeister Gerrit Maneth Nachfrage, sei darüber informiert worden. Nun schlägt die Aktion aber wieder hohe Wellen und sorgt für Empörung – mit steigenden Temperaturen steigt auch die Spaziergängeranzahl.

