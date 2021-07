Was diese Dillinger Band mit den Stars von Oasis gemeinsam hat

Plus Die Dillinger Band Impact legt ihr Debüt-Album vor. Hardrock-Fans werden ihre wahre Freude haben. Daran haben Profis ihren Anteil.

Die Band Impact steht in der langen Tradition von Rockbands aus dem Raum Dillingen. Sie ist die neueste Sensation der Rockszene vor Ort und doch völlig eigenständig. Die Musiker tragen allesamt Künstlernamen: Ian Hendrik (Schlagzeug, Gesang, Keyboards), Morris Ramon (Leadgitarre, Gesang), Joe Hanson (Leadgesang), Danny (Rhythmusgitarre) und Dan Ringer (Bass) bieten Hardrock ohne Kompromisse – ihr Sound ist tief im Metal und Hardrock der 80er Jahre verwurzelt, sie nennen Bands wie Metallica und Whitesnake als ihre Inspiration.