vor 5 Min.

Neue E-Ladesäule

In Wittislingen können Autos jetzt geladen werden

Der erste öffentliche E-Ladepunkt in Wittislingen ist kürzlich in Betrieb gegangen. Auf dem Parkplatz in der Nähe der Schule können die E-Mobilisten künftig ihr Fahrzeug aufladen. Bürgermeister Thomas Reicherzer und Sebastian Maier, technischer Vorstand der ODR, nahmen die Ladesäule, die über zwei Ladepunkte verfügt, offiziell in Betrieb. Die Kosten für das Aufladen betragen 39 Cent pro kW, für Vielfahrer gibt es außerdem einen Tarif mit 29 Cent pro kW.

Als Eigentümer und Betreiber der Ladesäule investiert die EnBW ODR als regionaler Energiedienstleister in den Ausbau des öffentlichen Ladeinfrastrukturnetzes, heißt es in einer Pressemitteilung. Dies sei auch ihm persönlich ein Anliegen, betonte Maier. Aus diesem Grund sei der Ausbau der E-Ladeinfrastrukturen im ODR-Versorgungsgebiet wichtig. „Nun können die E-Autos folgen“, so Maier.

In diesem Zusammenhang entwickelte die ODR auch die unternehmenseigene „MobilityMe“-App. In einer Kartenansicht werden darin alle 100000 europaweiten Ladepunkte und Roaming-Partner dargestellt. Der Zugang zu den Ladepunkten erfolgt laut Pressemitteilung am einfachsten mit der App oder mithilfe von E-Ladekarten.

Alternativ ist das Bezahlen auch über das Scannen eines QR-Codes an der Ladesäule möglich. (pm)

