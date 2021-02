vor 33 Min.

Neue Gesichter bei Same Deutz-Fahr

Vertrieb im Norden hat neue Mitarbeiter

Seit Anfang des Jahres gibt es zwei neue Gesichter bei Same Deutz-Fahr Deutschland in Lauingen. Landtechnikspezialist Jens Schroers hat die Vertriebsleitung Nord bei SDF übernommen. Der 48-Jährige will in dieser Vertriebsregion das Händlernetz weiter ausbauen und die Marktanteile steigern. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

In der Landtechnik-Szene ist Schroers bereits gut bekannt. In den vergangenen 15 Jahren war er bereits in verantwortlichen Positionen bei der CNH Industrial Deutschland GmbH tätig.

„Mit Jens Schroers haben wir einen absoluten Top-Mann gewinnen können, der bestens vernetzt ist und sich in der Szene so gut auskennt wie kaum ein anderer. Er kann für uns wichtige Impulse setzen, und genau darauf freuen wir uns“, sagt Vincenzo Cetani, Direktor Vertrieb und Marketing bei Same Deutz-Fahr Deutschland. „Deutz-Fahr steht für technologische Spitzenleistungen ‚made in Germany‘. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin mir sicher, dass wir mit den jüngst vorgestellten Innovationen wie dem ‚Always-On-Tractor‘ 8280 TTV oder der neuen Serie 5D TTV gerade auch in Norddeutschland enorm punkten können“, erklärt Jens Schroers in der Pressemitteilung.

Auch Sebastian Pugge ist neu bei SDF. Als Regionalleiter betreut er den Vertrieb von Traktoren und Mähdreschern der Marken Deutz-Fahr, Same und Lamborghini in Norddeutschland.

Der 35-jährige Landmaschinenmechanikermeister bringt langjährige Erfahrung und umfassendes Know-how mit. Zuletzt war Pugge Betriebsleiter bei einem Handelsunternehmen aus dem Agrarsegment. Vincenzo Cetani, Leiter Marketing und Vertrieb, freut sich auf die künftige Zusammenarbeit. „Mit Sebastian Pugge sind wir optimal aufgestellt, um gemeinsam mit unseren Händlern unsere Marktanteile auszubauen.“ (pm) Fotos: SDF Deutschland

Themen folgen