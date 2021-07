Höchstädt

Nach Brand: Das Asylbewerberheim in Höchstädt soll neu gebaut werden

Das Asylbewerberheim, eine dezentrale Unterkunft, in Höchstädt, ist im Frühjahr 2018 komplett niedergebrannt.

Plus Nach dem Brand vor drei Jahren gab es keine zentrale Unterkunft mehr in der Stadt. Das soll sich ändern. Und auch bei Grünbeck tut sich wieder was: Die Firma braucht dringend mehr Platz.

Von Simone Bronnhuber

Momentan behilft sich die Firma mit Containern, aber das soll sich schnellstmöglich ändern. Deshalb haben die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses in Höchstädt bei ihrer Sitzung am Montag dem Antrag von Grünbeck auch grünes Licht gegeben. Demnach, so erläutert es Bürgermeister Gerrit Maneth, brauche die Wasseraufbereitungsfirma dringend mehr Platz. Deshalb sei eine Lager- und Produktionshalle mit Büroflächen auf dem jetzigen Betriebsgelände geplant.

