Neue Informationen über den nächtlichen Einsatz in Dillingen

Plus Zwei Hubschrauber kreisen in der Nacht über Dillingen, immer mehr Schaulustige versammeln sich vor Ort. Und am Tag häufen sich die Gerüchte. Doch was ist dran?

Von Cordula Homann

Rund 50 Menschen sahen in der Nacht auf Samstag einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz im Norden Dillingens zu. Direkt über einem Supermarkt in der Altheimer Straße kreisen zwei Hubschrauber. Ihre Lichtkegel treffen sich am Boden - aber was ist da? Immer mehr Polizeiwagen rücken an, während zwei Notarzt- und ein Krankenwagen irgendwann nach Mitternacht den Platz räumen.

Schon bei den Schaulustigen breiten sich Gerüchte aus. Es geht um einen Schusswechsel. Zwei Böller waren gegen 23 Uhr in Dillingen hörbar. Ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in Augsburg aber dementiert am Samstagabend deutlich das Gerücht: "Es hat kein Schusswechsel stattgefunden." Die Dillinger Kriminalpolizei ermittelt Für Dillinger Verhältnisse sei es ein großer Einsatz gewesen. Was neben dem Aufgebot noch verwundert hat: Warum wurde die Straße, das Haus, die Gegend, nicht abgesperrt? Warum leuchtete kein Blaulicht? Was ist hier passiert? Wie der Sprecher auf Rückfrage weiter verrät: Es geht um Betäubungsmittel. Doch noch sei die Dillinger Kriminalpolizei am ermitteln. Um den Fahndungserfolg nicht zu gefährden, werde es voraussichtlich vor Montag keine weiteren Informationen geben. Ja, da ist ein Asylbewerberheim in der Nähe, aber... Bis auf eine, und die erscheint angesichts der teils sehr verletzenden Kommentar in den sozialen Medien besonders wichtig: "Ja, der Einsatz fand in der Nähe eines Asylbewerberheimes statt. Aber das war von dem Einsatz nicht betroffen. In diesen Fall sind keine Flüchtlinge involviert." Lesen Sie dazu auch: Polizei-Großeinsatz mit zwei Hubschraubern im Dillinger Norden

