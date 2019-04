vor 39 Min.

Neue Kurse für Berg- und Kletterfreunde

Die Dillinger Sektion des Alpenvereins freut sich über neue Mitglieder

Zur Jahresmitgliederversammlung der Sektion Dillingen des Deutschen Alpenvereins trafen sich zahlreiche Bergfreunde auf der Goldbergalm in Lutzingen. Vorsitzende Marlies von der Grün gab einen Rückblick über die Veranstaltungen und Neuanschaffungen im abgelaufenen Vereinsjahr. Die Sektion Dillingen kann einen respektablen Mitgliederzuwachs vorweisen. Auf 1885 bergbegeisterte Personen ist der Verein nun angewachsen. „Bergsteigen und Wandern liegen voll im Trend, die Übernachtung auf Hütten ist sehr gefragt und stellt viele hüttenbesitzende Sektionen vor große Herausforderungen. So auch unsere Nachbarsektion Nördlingen mit ihrer „Nördlinger Hütte“ im Karwendel, die an das Abwassersystem im Tal angeschlossen werden muss. Um sie dabei zu unterstützen, möchte unsere Sektion eine Hüttenpatenschaft mit Nördlingen eingehen“, sagte die Vorsitzende. Die Mitglieder stimmten dem Vorschlag einstimmig zu. Ausbildungsreferent Sebastijan Lokar gab einen Überblick über den Ausbildungsstand der Aktiven. So kamen im Bereich Skibergsteigen und Klettern neue Fachleute dazu. Die neu gegründete Seniorengruppe II, die monatlich leichte Wanderungen in der Umgebung unternimmt, wurde sehr gut angenommen. Anneliese Hintermayer organisiert die Termine für die Zweistundenwanderungen.

Der Deutsche Alpenverein feiert dieses Jahr Jubiläum. Aus diesem Anlass hat Josef Wiehler die Filmtour „Berge 150“ nach Dillingen geholt. 132 Kinobesucher sahen 100 Jahre Berg-Filmgeschichte. Beim Stöbern in der vereinseigenen Bücherei anlässlich des DAV-Jubiläums wurde festgestellt, dass die Aufzeichnungen über das Vereinsleben mit dem Tod des ehemaligen Schriftführers Reinhold Schönwetter enden. Um diese Lücke zu schließen, ließ die Dillinger Sektion die Mitteilungshefte der folgenden Jahre binden, sodass von jedem Jahrgang die wichtigsten Ereignisse für die Nachwelt erhalten bleiben.

„Damit man uns auch nach außen hin erkennt, können jetzt alle Aktiven in einheitlichen Trikots auftreten, sie haben blaue Poloshirts oder Rundhalsshirts erhalten. Viele Mitglieder haben auch Outdoor-Jacken mit dem DAV-Logo gekauft“, so die Vorsitzende.

Kletterwandbetreuer Willi Höß informierte über die Tätigkeiten an der Kletterwand. Die Turnhalle war von Juli bis Mitte Oktober wiederum wegen der Bauarbeiten für alle Aktivitäten gesperrt, was sich an den geringeren Besucherzahlen zeigt. Auch die Kletterjugend hatte 2017 und 2018 an den Hallensperrungen gelitten. „Wir konnten jedoch durch die Kletterkurse ab Oktober 2018 wieder Neulinge gewinnen. Das reichhaltige Kursangebot wurde nochmals erweitert“, so Höß. Ab heuer sogar mit einem Aufbaukurs „Mehrseillängen klettern“ oder einem „Eltern sichern Kinder-Kurs“.

Wegewart Gottfried Baumann berichtete über die schwierige Arbeit bei der Wiederherstellung zerstörter Wege und Brücken im Arbeitsgebiet im Tannheimer Tal und präsentierte eindrucksvolle Bilder dazu. Er informierte auch über moderne Wegesicherungsmaßnahmen, bei der die neu angeschaffte Benzin-Bohrmaschine unverzichtbar ist. (pm)

