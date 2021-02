vor 19 Min.

Neue Planung fürs Baugebiet in Bergheim

Nach einer Klage stellt Mödingen erneut Bebauungsplan auf

Von Horst von Weitershausen

Nachdem das Verwaltungsgericht wegen der Klage eines Anliegers den Bebauungsplan für das Baugebiet Wiesfeld in Bergheim aufgehoben hatte, musste laut Bürgermeister Walter Joas ein neuer Plan erarbeitet werden. Dieser Neuaufstellung stimmten die Gemeinderäte in der Sitzung am Montag zu. Dabei segnete das Gremium auch die erste Änderung des Flächennutzungsplans Mödingen ab, informiert Joas.

Das Problem mit dem ursprünglichen Plan war folgendes: Zum einen waren die Festsetzungen zur Höhe der baulichen Anlagen nicht hinreichend bestimmbar. Zum anderen wurden nach Ansicht des Verwaltungsgerichts die Immissionen eines nahen Milchviehbetriebs nicht ausreichend berücksichtigt. Der Rathauschef rechnet damit, dass der neue Bebauungsplan in der ersten Hälfte des Jahres stehen wird. „Wir müssen jetzt die Planungen so genau wie möglich ausarbeiten“, sagt Joas, um nicht erneut gerichtlich ausgebremst zu werden. Denn dies sei mit enormen Mehrkosten verbunden.

Das Baugebiet Wiesfeld verfügt insgesamt über 15 Grundstücke. Acht davon seien bereits vergeben worden und drei Eigentümer hätten bereits gebaut. „Die haben jedoch Bestandsschutz“, berichtet Joas, alle anderen Bauplatzbesitzer müssten mit den Bauarbeiten warten, bis der neue Bebauungsplan stehe.

Im weiteren Sitzungsverlauf befasste sich der Rat mit dem Antrag für den Abbruch einer Maschinenhalle und den Neubau eines rund 100 Quadratmeter großen Yogaraums in Bergheim. Laut Joas stimmten die Ratsmitglieder nach kurzer Erörterung diesem Antrag ebenso zu, wie der Bezuschussung für einen Feuerwehrführerschein.

