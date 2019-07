vor 19 Min.

Neue Postfiliale: Beim Eismann kann man Pakete abgeben

Die Spielwarenhandlung Eismann in Lauingen wird Mitte Juli eine Post-Partnerfiliale. Welche Leistungen sie dann anbietet.

In Lauingen gibt es ab 15. Juli eine neue Partnerfiliale der Post. Es handelt sich um die Spielwarenhandlung Eismann an der Herzog-Georg-Straße 24, deren Team ab diesem Datum Kunden mit postalischen Fragen zur Seite steht. Die Partnerfiliale bietet alle wichtigen Postleistungen an, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Post. Zum Angebot gehören neben dem Verkauf von Briefmarken, DHL-Paketmarken, Plusbrief, Pluspäckchen und Postverpackungen auch die Annahme von Briefen, Paketen, Dialogpost sowie Express- und Einschreibsendungen.

Das Team der Spielwarenhandlung ist für postalische Fragen zuständig

Die Deutsche Post weist ausdrücklich darauf hin, dass die Beschäftigten der Partnerfilialen genau wie Mitarbeiter der Deutschen Post zur strengsten Verschwiegenheit verpflichtet sind. So dürfen sie etwa keinem anderen mitteilen, ob und mit wem jemand Postsendungen oder Daten wechselt, im Geldverkehr steht und ob jemand Postsparer ist oder war.

Das Partner-System sei eine Win-win-Situation: Den Geschäften bringe die Vertriebsform eine Frequenz- und Umsatzsteigerung, da neben der Kundschaft für das Kerngeschäft zusätzliche Kundenpotenziale erschlossen werden könnten. Die Deutsche Post verzeichnet den gleichen Trend und sichert die postalische Grundversorgung. Ebenso könne das Unternehmen Wirtschaftlichkeit und Kundenorientierung verbessern. (pm)

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr.

