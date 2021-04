Neue "Radl-bar"-Karte: Tipps zum Radeln durch das Dillinger Land

Die Radelsaison geht los. Passend dazu gibt es wieder eine Neuauflage der beliebten Radkarte rund um das Dillinger Land. Was es damit auf sich hat.

Pünktlich zum Beginn der neuen Radsaison ist die „Radel-bar“-Karte für das Dillinger Land wieder erhältlich und liegt nun in aktualisierter Version vor.

Neuauflage der "Radel-bar"-Karte durch das Dillinger Land

„Die Neuauflage der beliebten Radkarte soll sowohl kleine als auch große Radfans ins Dillinger Land locken“, freut sich Landrat Leo Schrell, 1. Vorsitzender von Donautal-aktiv.

Im Landkreis Dillingen gibt es viel zu entdecken. Foto: Bronnhuber

„Sie informiert nicht nur über die vielen Radtouren durch den Landkreis, sondern enthält auch Tipps zu Sehenswertem entlang der Strecken.“

Welche Touren es in der Karte gibt

Neben zertifizierten Mehrtagestouren wie dem Donautäler- und dem Donau-Radweg zeigt die Karte laut Pressemitteilung eine Vielzahl an Tagestouren für unterschiedliche Ansprüche. Auch das Gastgeberverzeichnis wurde aktualisiert. Mehrtagesgäste finden eine Auswahl an Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen. „Zu entdecken gibt es so einiges – idyllische Städte, malerische Landschaften und Abenteuer“, berichtet Erhard Friegel, Erster Vorsitzender des Tourismusvereins Dillinger Land. (pm)

