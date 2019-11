vor 27 Min.

Neue Referate für Lauingen?

FDP will neue Gremien, SPD ein Tempolimit

Die Lauinger FDP wünscht sich neue Referate für den Stadtrat. In dessen jüngster Sitzung beantragte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Philipp Barfuß, die Themen „wirtschaftliche Entwicklung und Umweltschutzbelange“ mit einem eigenen Referat zu stärken. Zur Begründung betonte Barfuß die Bedeutung der Themen an sich für die Stadt. Außerdem bekämen „Zukunftsthemen“ wie Ökologie und Ökonomie durch ein eigenes Referat mehr Gewicht im Stadtrat. Zudem sollten die Referatsleiter nach Auffassung der Fraktion ein Mal pro Halbjahr Bericht über ihre Arbeit erstatten, um den Stadtrat besser auf dem Laufenden zu halten. Der Antrag soll in der nächsten Sitzung diskutiert werden.

Ein anderer Antrag betrifft den Lauinger Ortsteil Veitriedhausen: Die Fraktion der SPD forderte, die Ortsdurchfahrt auf Tempo 30 zu beschränken. Zudem solle der weitere Verlauf der Pfannentalstraße, also der Weg vom Ortsende in Richtung Pfannental bis zur Äußeren Haunsheimer Straße, auf eine Maximalgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde beschränkt werden. Fraktionsvorsitzender Markus Stuhler begründete den Antrag mit dem Wunsch der Veitriedhausener Bürger. Im Dorfgebiet komme es durch die aktuelle Regelung immer wieder zu gefährlichen Situationen. Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) sagte darauf, man wolle eine weitere Verkehrsschau durchführen, um sich ein Bild von der Situation zu machen. (mayjo)

