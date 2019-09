00:35 Uhr

Neue Regeln für Landwirte

Gewässerrandstreifen beachten

Seit dem 1. August 2019 sind neue gesetzliche Regelungen zu Gewässerrandstreifen zu beachten. Grundsätzlich regeln zwei verschiedene Gesetze den Abstand zu Gewässern. Im BayWG sind die Abstände zu Gewässern erster und zweiter Ordnung geregelt. Das Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSchG) regelt den Abstand noch genauer und wurde so schnell geändert, dass einige Details noch nicht geklärt werden konnten. Fest steht aber, dass viele Landwirte bereits bei der Herbstbestellung ihrer Flächen, soweit sie an Gewässer grenzen, größere Abstände einhalten müssen. Es ist deshalb wichtig, dass die schon feststehenden Regeln bekannt sind und beachtet werden können.

An allen natürlichen und naturnahen Gewässern gibt es einen Gewässerrandstreifen mit einer Breite von fünf Metern. Eine Grünlandnutzung ist weiterhin möglich, nicht jedoch eine garten- und ackerbauliche Nutzung. Zusätzlich verpflichtet sich der Freistaat, auf staatlichen Flächen an Gewässern erster und zweiter Ordnung einen zehn Meter breiten Gewässerrandstreifen auszuweisen. Bei Flächen, die dem Freistaat Bayern gehören, sind im 10-Meter-Streifen auch auf Grünland keine Düngung und kein Pflanzenschutz möglich. Bei Gewässern, die eine ausgeprägte Böschungskante haben, gilt der Abstand von der Böschungsoberkante. Wenn keine ausgeprägte Böschungskante vorhanden ist, orientiert man sich an der Mittelwasserlinie. Nachdem es sich um Mindestabstände handelt, ist es sinnvoll, ausreichende Abstände einzuplanen. Die Arbeitsbreite der meisten Drillkombinationen beträgt drei Meter. Mit zwei Arbeitsbreiten wäre folglich ein Sicherheitspuffer eingebaut. Nachdem die Grünlandnutzung möglich ist, können für die Ansaat mehrjährige Grünlandmischungen verwendet werden. Welche periodisch wasserführenden Gräben betroffen sind, ist noch nicht endgültig geklärt. Das Wasserwirtschaftsamt bearbeitet derzeit diesen Bereich. Es sollen baldmöglichst alle Gewässer festgelegt werden, für die ein Randstreifen vorgeschrieben ist. Bei Feldstücken, die jetzt angebaut werden müssen, bei denen aber unklar ist, ob Gewässerrandstreifen notwendig sind, sollte der Abstand eingeplant werden. (pm)

gibt es beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Wertingen unter Telefon 08272/80060.

