11.03.2020

Neue Wertschätzung der Blasmusik

Der Besuch im Wirtshaus birgt eine Überraschung

Von Benjamin Reif

Musik ist derzeit aus meinem Leben verbannt. Für das Zwei-Wochen-Fazit gäbe es auch eine Kurzversion. Die würde lauten: alles wunderbar. Aber ich habe doch interessante Entdeckungen gemacht.

Über das Wochenende war ich samt Familie in den Bergen, wo wir ein traditionelles Wirtshaus besuchten. Dort lief im Hintergrund Blasmusik. Gerade so laut, dass man sie in den Gesprächspausen wahrnehmen konnte.

Ich habe Blasmusik immer gemocht und auch selbst jahrelang Flügelhorn gespielt. Dass ich aber zuhause selbst Blasmusik eingelegt hätte, das wäre mir auch nicht in den Sinn gekommen.

Nachdem meine Ohren nun schon seit längerem Askese betreiben, konnte ich die Klänge von Trompete, Waldhorn und Tuba ganz neu wertschätzen. Ich ertappte mich dabei, wie ich nach dem Gang auf die Toilette noch einen Moment länger im Gang verweilte und der Musik lauschte. Dann kehrte ich an den Tisch zurück und hielt meine Tochter davon ab, ihr Schnitzel in der Blumenvase einzupflanzen.

Meine Freizeit wird neuerdings von mir mit allerlei Beiträgen in gesprochener Form gefüllt. Manchmal lustig, manchmal wissenswert. So lasse ich mir etwa mit der automatischen Textwiedergabe des Laptops die besten Tweets zum Bachelor-Finale vorlesen. Der ohnehin schon hanebüchene Inhalt wird durch die monoton leiernde Computerstimme zu einem kleinen Kunstwerk des Blödsinns.

Aber ich entdecke auch durchaus Interessantes im Internet. Der Wissenschaftler Harald Lesch beispielsweise betreibt einen interessanten Kanal auf Youtube, den man wunderbar im Hintergrund laufen lassen kann, um das ein oder andere über schwarze Löcher oder die Möglichkeit von Zeitreisen zu erfahren. Prädikat: Empfehlenswert!

Noch empfehlenswerter ist der gelegentliche Musikentzug allerdings für das Einschlafen am Abend. Ich merke deutlich, dass ich ruhiger ins Bett gehe, seit nicht mehr bis kurz vor dem Schlaf noch Musik ins Ohr dröhnt. Negative Nebenwirkungen bleiben bislang auch aus. Wobei: So ein schönes Musikfestival im Sommer – darauf hätte ich jetzt doch richtig Lust.

