vor 37 Min.

Neuen Freund der Ex-Freundin geschlagen

Ein 20-Jähriger hat in Lauingen den neuen Freund seiner Ex-Freundin geschlagen.

Ein 20-Jähriger ist in Lauingen ausgerastet. Er hat den neuen Freund seiner Ex-Freundin attackiert.

Schlecht verkraftet hat offensichtlich ein 20-Jähriger das Beziehungsende mit seiner Freundin. Der junge Mann attackierte nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 19.20 Uhr in der Brüderstraße in Lauingen den neuen Freund seiner Ex-Freundin.

Ins Gesicht geschlagen

Dabei schlug er laut Polizeibericht den 17-Jährigen nach einer hitzigen Diskussion ins Gesicht. Der angegriffene Jugendliche erlitt dabei leichte Verletzungen, außerdem brach ein Zahn ab.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Zudem beleidigte der 20-Jährige seine 18-jährige Ex-Freundin. Anschließend flüchtete er mit seinem Auto. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn unter anderem wegen Körperverletzung. (pol)

