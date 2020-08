vor 3 Min.

Neuer Besitzer: Das ehemalige Schuhhaus Jörg in Gundelfingen wird saniert

Das Gebäude, in dem das ehemalige Schuhhaus Jörg in Gundelfingen jahrzehntelang ansässig war, hat einen neuen Besitzer und wird saniert.

Von Andreas Schopf

Fleißig gewerkelt wird derzeit am historischen Haus in Gundelfingen, in dem bis vor einigen Monaten das traditionsreiche Schuhgeschäft Jörg ansässig war. Nach mehr als 120 Jahren in der Gärtnerstadt hatte die Familie Jörg ihr Geschäft im Frühjahr geschlossen (lesen Sie hier mehr dazu). In der Zwischenzeit hat der ortsansässige Unternehmer und Malermeister Alexander Ruck das Gebäude in direkter Nähe zum Rathaus erworben. Derzeit saniert er die Fassade und trägt einen neuen Anstrich auf. Der historische, rote Farbton bleibt erhalten, wie er sagt.

Gundelfingen: Das ehemalige Schuhhaus Jörg wird saniert

Auch im Inneren renoviert Ruck - neben den ehemaligen Verkaufsflächen auch die Räumlichkeiten im Obergeschoss. Möglicherweise könnten hier Büroflächen entstehen. Er wolle das Gebäude langfristig fit machen, betont Ruck. Wie es mit dem Gebäude weitergeht, ist unklar. Momentan sei er auf der Suche nach einem passenden Mieter, so Ruck.

