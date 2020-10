11.10.2020

Neuer Fall in Lauingen: Schon wieder Radmuttern gelockert

Die Serie von gelockerten Radmuttern reißt in der Region nicht ab. Am Wochenende gab es einen neuen Fall in Lauingen.

Von Berthold Veh

Einen neuen Fall von gelockerten Radmuttern meldet die Polizeiinspektion Dillingen. Ein silberfarbener Peugeot war in der Zeit von Freitag, 21.30 Uhr, bis Samstag, 12 Uhr, in der Heimstättenstraße in Lauingen am Fahrbahnrand geparkt.

Untypische Geräusche am Auto festgestellt

Auf der Fahrt von Lauingen nach Gundremmingen bemerkte der 25-jährige Fahrer des Wagens laut Polizeibericht ein untypisches Fahrverhalten an seinem Auto. Er hielt an und stellte fest, dass am linken Vorderrad ein Unbekannter alle fünf Radmuttern gelockert hatte. Ein Schaden ist nicht entstanden. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen