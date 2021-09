Dillingen

09.09.2021

Fussl, Müller, MyShoes: Die Dillinger Einkaufsmeile ist fast komplett

Die Fussl Modestraße eröffnet am Montag im neuen Geschäftshaus in der Kapuzinerstraße.

Plus Nach der Fertigstellung des zweiten Wohn- und Geschäftshauses öffnet die Fussl Modestraße am Montag in der Kapuzinerstraße in Dillingen. Und in der Nähe kommt auch der Bau des dritten Geschäftshauses voran.

Von Berthold Veh

Ernst Mayr hat in diesen Tagen viel um die Ohren. Er ist einer von drei Inhabern des österreichischen Unternehmens Fussl Modestraße. Und auf die Frage, wann denn das Geschäft in Dillingen in Betrieb geht, muss der Geschäftsführer von Fussl Deutschland erst einmal überlegen. Denn in diesen Tagen wird das Modeunternehmen gleich sechs Filialen eröffnen, vier in Deutschland, zwei in Österreich. Einen offiziellen Festakt werde es nicht geben, sagt Mayr. „Wir sperren einfach auf.“

