Das will der neue Heidenheimer Oberbürgermeister erreichen

Plus Michael Salomo (SPD) wird vermutlich Anfang August sein neues Amt antreten. Er hat große Pläne für die Stadt im Dillinger Nachbarlandkreis.

Michael Salomo wurde zum neuen Oberbürgermeister von Heidenheim gewählt. Noch hat er in Haßmersheim, wo er fast acht Jahre lang an der Spitze der Gemeindeverwaltung stand, einiges zu erledigen. Voraussichtlich Anfang August nimmt er dann seine Arbeit im Heidenheimer Rathaus auf. Im Interview skizziert er einige der Aufgaben, die ihn erwarten.