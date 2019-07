00:33 Uhr

Neuer Studiengang in Heidenheim

Für alle, die sich am spannenden Prozess der Digitalisierung beteiligen wollen, bietet die Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim ab Oktober 2019 erstmals den Studiengang BWL – Digital Business Management an. „Die digitale Welt entwickelt sich rasant weiter, für diesen Wandlungsprozess wollen wir in Heidenheim junge Menschen qualifizieren“, sagt Prof. Rainer Przywara. Die Studierenden erwartet ein breites betriebswirtschaftliches Studium (65 Prozent der Fächer), das um Fächer zur digitalen Wirtschaft (20 Prozent) und um IT-bezogene Fächer (15 Prozent) erweitert wird. Die Studierenden beschäftigen sich in ihrem Studium zunächst mit sämtlichen Bereichen der Betriebswirtschaftslehre. So erwerben sie einen Orientierungsrahmen, der es ermöglicht, Spezialwissen einzuordnen. Interessierte bewerben sich bei einem Unternehmen ihrer Wahl – dem Dualen Partner. Wenn mit dem Betrieb ein Studienvertrag abgeschlossen ist, werden sie an der DHBW immatrikuliert. (pm)

