vor 33 Min.

Neuer Wohnraum in Bächingen

Die Nachfrage ist groß

Auf einem Areal an der Sontheimer Straße in Bächingen entsteht Wohnraum. Wie Bürgermeister Siegmund Meck mitteilt, will ein privater Investor dort zehn Bauplätze schaffen. Das Baugebiet heißt „An der Sontheimer Straße“. „Der Bebauungsplan ist so weit durch“, sagt Meck. Jetzt müsse der Gemeinderat in seiner Sitzung im September noch den städtebaulichen Vertrag beschließen. Der Bürgermeister geht davon aus, dass die Baumaßnahmen zur Erschließung in diesem Jahr beginnen können. Käufer könnten dann laut Plan im kommenden Jahr mit dem Bauen beginnen. Die Nachfrage nach Wohnraum ist auch in der Gemeinde Bächingen groß. Laut Meck sind alle zehn Bauplätze bereits reserviert.

Auch im bestehenden Neubaugebiet sei nichts mehr frei. Man sei in Verhandlungen, um weiteren Wohnraum zu schaffen, so der Bürgermeister. Derzeit sei jedoch nichts konkret absehbar. „Es ist in der heutigen Zeit schwierig, Grund zu bekommen“, sagt Meck. (ands)

