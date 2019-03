05:00 Uhr

Neues Programm: So kommt Leben ins Schloss Höchstädt

Am 1. April öffnet das Schloss Höchstädt wieder offiziell für die Besucher und Gäste Tür und Tore. Damit wieder Leben in das alte Gemäuer kommt, haben das Kulturforum der Stadt und der Förderkreis Schloss Höchstädt ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

In wenigen Tagen erwacht das Wahrzeichen der Stadt aus seinem Winterschlaf und öffnet für die Besucher Türen und Tore. Und die Gäste können sich auf kulturelle Höhepunkte in den alten Gemäuern freuen.

Von Simone Bronnhuber

Der Countdown läuft. In knapp einer Woche wacht das Schloss Höchstädt aus seinem Winterschlaf auf und öffnet seine Türen und Tore für die Gäste. Die Dauerausstellungen können wieder besucht werden, neue Aktionen sind zu sehen und zahlreiche Konzerte und Auftritte werden in den alten Gemäuern wieder zu hören und sehen sein. Das Schloss mit Leben füllen, dafür sorgen das Kulturforum der Stadt Höchstädt und der Förderkreis Schloss Höchstädt. Es ist das feste Ziel – Jahr für Jahr – immer mehr Menschen in die Donaustadt zu ziehen. Neben dem tollen Programm, so erklärt es Claudia Kohout, sollen auch die Preise anlocken. „Die Eintrittspreise für die Konzerte des Kulturforums sind sehr niedrig gehalten und für unsere Ausstellungen in der Schlosskapelle verlangen wir keinen Eintritt“, sagt Höchstädts Bürgermeister-Sekretärin, die unter anderem dafür zuständig ist, dass für das Kulturforum und den Förderkreis Termine gesammelt, Aufführungen geplant und Konzerte koordiniert werden. Sie kennt die Höhepunkte in diesem Jahr. Uns verrät sie, welche es sind.

Der neue Schlossflyer lässt schon beim Durchblättern erahnen, wie bunt die Vielfalt der Veranstaltungen sein wird. Wo gibt es den Flyer überhaupt?

Kohout: Im Rathaus, in der Stadtbücherei, bei den Banken und Tourismusämtern im großen Umkreis um Höchstädt, im Schlosscafé und im Kassenbereich des Schlosses. Ich verschicke den Flyer aber auch an viele Einzelpersonen. So habe ich 3000 Stück bereits bis auf wenige Exemplare versandt und ausgelegt.

Wie kommt das Programm zustande?

Kohout: Die Bayerische Schlösserverwaltung, der Bezirk Schwaben und das Kulturforum der Stadt Höchstädt erstellen jeweils ihr eigenes Programm für Ausstellungen und Konzerte im Schloss. Natürlich in enger Terminabsprache mit Kastellan Anton Wiedemann. Ich spreche für das Kulturforum: Mittlerweile haben wir einen derart guten Ruf, dass wir die Anfragen nach Konzerten und Ausstellungen nicht alle befriedigen können. Ich führe eine Warteliste. Für 2020 sind beispielsweise alle Ausstellungen in der Schlosskapelle schon vergeben. Das Kulturforum sieht sich als Plattform für Künstler der Region, um diesen eine Möglichkeit für Auftritte zu geben. Ein sehr wichtiger Partner des Kulturforums ist unser Förderkreis Schloss Höchstädt. Dank der finanziellen Unterstützung des Vereins kann das Kulturforum überhaupt hochkarätige Künstler engagieren.

Claudia Kohout

Was sind die Höhepunkte?

Kohout: Es ist schwer, einen Höhepunkt herauszunehmen. Der Bezirk Schwaben veranstaltet die Sonderausstellung „Macht Schule!“ und noch zwei Konzerte. Felix Klieser, der ohne Arme geboren wurde, tritt mit Christof Keymer am Klavier am 18. Mai im Rittersaal auf. Ein weiteres Schmankerl verspricht das Duo TubAkkord am Samstag, 6. Juli, um 19 Uhr Openair oder bei ungünstiger Witterung im Rittersaal. Wir vom Kulturforum veranstalten in der Schlosskapelle wieder fünf Ausstellungen. Den Beginn macht die Künstlergruppe „Kunstmafia“, die Künstlerin Hanne Dittrich zeigt ihre Werke unter dem Titel „Unterwegs – inspirierte Bilder aus Italien, Spanien, Peru, Indien und der Schweiz“, die gebürtige Höchstädterin Carmen Jaud wird zusammen mit Christine Gräper ungewöhnliche Arbeiten unter dem Titel „Dazwischen Räume – Malerei und Objekte“ präsentieren, mit Ute Patel-Mißfeldt kommt die Macherin von Mut zum Hut aus Neuburg nach Höchstädt und die Gruppe „Neue Meister“ wird mit „Realismus heute“ in der Schlosskapelle zu sehen sein. Das Kulturforum organisiert auch Vorträge und Lesungen.

Und es wird musikalisch …

Kohout: Das stimmt. Majazztic treffen auf Harry Berger, Andi Weiss kommt in Zusammenarbeit mit unserer evangelischen Kirchengemeinde, das Akkordeonquintett Wilhelm Trofimenko spielt mit seiner Gruppe Tango + Musette und die Bayerischen Schlösserverwaltung hat beispielsweise Konzerte mit den PiccaDillys, dem Bobinger Kammerorchester oder der Serenade des Bezirksorchesters organisiert.

Findet in diesem Jahr auch wieder ein Filmfestival für die Schülerinnen und Schüler statt?

Kohout: Ja, gibt es! Der Förderkreis veranstaltet heuer zum dritten Mal das Europäische Filmfestival auf Schloss Höchstädt. Der Schwerpunkt liegt auf britischen Filmen, die der Öffentlichkeit präsentiert werden. Ein Programm für Senioren und Schüler ist ebenfalls geplant. Das Filmfestival findet am 11. und 12. Juli statt.

Gibt es spezielle Angebote für Kinder im Schloss Höchstädt?

Kohout: Der Bezirk Schwaben und die Schlösserverwaltung erstellen jedes Jahr ein interessantes Programm für Kinder, ob Kinderferienprogramm, Begleitprogramm zur Sonderausstellung oder Theateraufführungen und Kinderkino. Da ist für alle Kids etwas dabei.

Wird das Programm von den Besuchern angenommen? Was sind Ihre Erfahrungswerte?

Kohout: Unser Programm wird sehr gut angenommen, sind wir mittlerweile doch weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt. Die beiden Konzerte des Kulturforums bzw. Förderkreises im Januar und Februar dieses Jahres waren restlos ausverkauft und ein sehr großer Erfolg. Wir haben viel positiven Zuspruch und Lob der Konzertbesucher erhalten.

Eine interessante Ausstellung im Schloss Höchstädt finden Sie hier:

Freiwillig die Schulbank drücken - im Höchstädter Schloss

In Höchstädt hat es am Montag gebrannt:

In Höchstädt brennt es beim Schülerwohnheim

Themen Folgen