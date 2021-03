Neues Testzentrum: Wie und wo sich Bürger in Dillingen testen lassen können

Am Montag, 22. März, ist in Dillingen ein weiteres Testzentrum eröffnet worden. Dort können Bürger einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen lassen. Der Dillinger Apotheker Matthias Schneider erklärt im Video unter anderem, warum es in der Großen Kreisstadt ein zweites gibt.

Bild: Cordula Homann