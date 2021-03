20.03.2021

Neues zur Corona-Lage im Landkreis Dillingen

Lockerungen wird es trotz stabiler Inzidenz keine geben, dafür wird wieder mit AstraZeneca geimpft

Die Grundschule Schwenningen wechselt von Präsenz- in den Digitalunterricht. Das teilte das Dillinger Landratsamt am Freitag mit. Grund ist, dass ein Schulbusfahrer positiv getestet wurde. Er arbeitet für ein Unternehmen, das die Kinder der Schwenninger Grundschule transportiert.

Die Nachtestung auf eine der Mutationsvarianten wurde bei einem Labor bereits veranlasst. Wegen einer mehr als 30-minütigen Aerosolbelastung bei der Fahrt wurden die betroffenen Kinder als Kontaktpersonen 1 eingestuft. In dem infektiösen Zeitraum sind rund 100 Kinder von den Quarantänemaßnahmen betroffen. Weil alle Klassenstufen eins bis vier von den Maßnahmen betroffen sind, ist die Grundschule Schwenningen auf Veranlassung des Gesundheitsamtes für den Präsenzunterricht geschlossen und muss wieder auf den Digitalunterricht umstellen. Die Testung der Kinder als Kontaktpersonen erfolgt zum Ende der Quarantäne in 14 Tagen.

In der Berufsschulklasse der Regens-Wagner-Schule wurde ein Schüler positiv getestet. 20 Mitschüler und Mitschülerinnen und eine Lehrkraft hatten Kontaktsituationen, die vom Gesundheitsamt mit einem erhöhten Risiko für eine Ansteckung eingestuft wurden. Deshalb wurde für die betroffenen Personen eine 14-tägige Quarantäne verfügt. Wie die Leiterin des Staatlichen Schulamtes im Landkreis Dillingen, Andrea Eisenreich, mitteilte, laufen derzeit die Vorbereitungen für Selbsttests an den Grund- und Mittelschulen. „Da die Tests freiwillig sind, bedarf es einer Einwilligungserklärung der Eltern. Gleichzeitig geschieht aktuell durch das Landratsamt die Verteilung der Testmaterialien, die am Mittwoch dort angekommen sind“, sagt sie.

Lockerungen, über die der Landkreis Dillingen in den kommenden Tagen nachdenken wollte, sind nach Angaben des Landratsamtes zunächst vom Tisch. Die Inzidenz (Stand Freitag 7.30 Uhr) beträgt 45,57. Elf Neuinfektionen hat das Landratsamt vermeldet, darunter sechs weitere Mutationen. Landrat Leo Schrell hatte seine Verwaltung aufgrund der zuletzt zumindest im Landkreis Dillingen stabilen 7-Tages-Inzidenz unter 50 beauftragt, eine entsprechende Allgemeinverfügung als Grundlage weiterer Öffnungen vorzubereiten. So war beabsichtigt, auf der Grundlage der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung die Außengastronomie und Kinos unter Einschränkungen wie dem Nachweis eines tagesaktuellen Schnell- und Selbsttests zu öffnen. Zudem sollte unter denselben Voraussetzungen kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport unter freiem Himmel zugelassen werden. Daraus wird jedoch nichts. Der Erlass einer entsprechenden Allgemeinverfügung wäre nur mit Billigung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege möglich gewesen. Das Ministerium hat dem Landratsamt jedoch zum bereits eingereichten Antrag mitgeteilt, dass aufgrund des landesweiten besorgniserregenden Anstiegs der Infektionen bayernweit nicht mehr von einer stabilen Lage ausgegangen werden könne.

Dafür wird im Landkreis wieder der Impfstoff von AstraZeneca verimpft. Das teilte das Dillinger Landratsamt am Freitagmorgen mit. Bereits am Freitagnachmittag wurden die Impfungen wieder aufgenommen. Nach Angaben des Landratsamtes stehen dazu in den nächsten Tagen rund 500 Impfdosen zur Verfügung. (pm)

Bild: Martina Diemand (Archiv)

