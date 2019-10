vor 31 Min.

Nicht-Jäger willkommen

Die Hubertusmesse steht an

Die Kreisjägervereinigung Dillingen veranstaltet am Sonntag, 3. November, um 18 Uhr die Hubertusmesse in der Dillinger Basilika, mit anschließender Hubertusfeier ab 19 Uhr im Dillinger Stadtsaal. Die Messe wird von Stadtpfarrer Wolfgang Schneck zelebriert sowie von der Jagdhornbläsergruppe Dillingen unter der Leitung von Albert Müller musikalisch umrahmt.

Die Hubertusmessen führen alljährlich Jäger und Nichtjäger zusammen. Der Heilige Hubertus ist der Schutzpatron der Jäger. Er steht im Mittelpunkt zahlreicher Messen und Feiern rund um den 3. November, dem Hubertustag. Dies ist deshalb auch eine gute Gelegenheit, die Beweggründe und die Motivation für das Jagen und die Freude an der Jagd sowie das Tun und Wirken der Jäger in der Öffentlichkeit darzustellen. Es ist der Jägerschaft laut Pressemitteilung ein Kernanliegen, dass die Bejagung streng tierschutzgerecht und nach den Prinzipien der Waidgerechtigkeit erfolgt. Jagd orientiert sich an Natur- und Artenschutz. Man bejage nur Wildarten nach wildbiologischen Grundsätzen, deren Bestandsgröße eine nachhaltige Nutzung erlaubt oder deren Bejagung aus Natur- und Artenschutzgründen dringend erforderlich ist. Der Heilige Hubertus stehe für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und der Natur und deren Ressourcen. (pm)

Themen folgen