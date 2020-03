11:00 Uhr

Nicht aufgepasst: Mann fährt Laterne an

Ein Mann ist in Dillingen gegen eine Laterne gefahren.

Bei dem Unfall in Dillingen entsteht ein Sachschaden von 5000 Euro.

Leichte Verletzungen zog sich am Dienstagnachmittag ein 53-jähriger Autofahrer auf dem Kundenparkplatz einer Drogerie in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen zu, nachdem er aus Unachtsamkeit alleinbeteiligt gegen eine Laterne gefahren war.

5000 Euro Schaden

Durch den Aufprall hatte der Mann laut Polizeibericht leichte Schürfwunden erlitten. Die von ihm verursachte Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 5000 Euro. (pol)

