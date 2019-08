vor 37 Min.

Niesanfall: 30000 Euro Schaden

Unfall bei Lutzingen

Für einen Unfallschaden von insgesamt rund 30000 Euro sorgte am Samstagnachmittag der Niesanfall einer 19-jährigen Autofahrerin. Um 12.50 Uhr war die junge Frau mit ihrem BMW auf der Staatsstraße 2212 zwischen Lutzingen und Unterliezheim unterwegs. Etwa auf halber Strecke musste sie niesen und verlor im Anschluss die Kontrolle über ihren Wagen. Ihr Auto steuerte zunächst in den rechten Grünstreifen und schleuderte von dort aus auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 68-jähriger Cirtroen-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision seines Wagens mit dem BMW aber nicht mehr verhindern. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (pol)

