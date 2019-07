vor 20 Min.

Noch ein Wechsel bei Deutz-Fahr

Julian Dröger leitet bei SDF jetzt den Bereich Kundendienst

Julian Dröger verantwortet beim Lauinger Traktorenhersteller Same Deutz-Fahr seit Anfang Juni den Bereich Kundendienst. Der 30-Jährige folgt damit auf Eugenio Furtado, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verließ, heißt es in einer Pressemitteilung von SDF. Julian Dröger bringe nicht nur langjährige Erfahrung im Kundendienst und in der Landtechnik-Branche mit, sondern kenne auch die Strukturen und Produkte der Firma.

Nach seinem Industrial-Engineering-Studium an der Uni Bremen war er unter anderem als Service Manager für einen großen Deutz-Fahr-Vertriebspartner in Norddeutschland sowie in leitender Position im Werk Lauingen tätig. „Julian Dröger ergänzt unser Team optimal“, kommentiert Rainer Morgenstern, Sprecher der Geschäftsführung SDF Deutschland, die Neubesetzung. „Zusammen mit seinem Serviceteam im Innen- und Außendienst begleitet er kompetent und lösungsorientiert Händler und Endkunden in allen Fragen des Kundendienstes.“

Erst vor wenigen Tagen hatte das Unternehmen vermeldet, dass es einen Wechsel in der Geschäftsführung von SDF Deutschland gibt. Neu in der Führungsriege sind Matthias Augenstein (Bereich Finanzen) und Andrea De Gaetano (Bereich Produktion). (pm) Foto: SDF

