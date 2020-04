vor 25 Min.

Noch eine Person stirbt im Bissinger Altenheim

Im Pro Seniore in Bissingen gab es einen weiteren Todesfall.

Eine 92-Jährige, die am Coronavirus erkrankt war, ist am Montag in der Einrichtung gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle erneut.

Noch eine traurige Nachricht aus dem Bissinger Alten- und Pflegeheim Pro Seniore: Am Montag ist nach Angaben des Landratsamtes eine weitere Bewohnerin, die mit der Coronavirus infiziert war, gestorben. Die 92-Jährige wurde dort seit einigen Tagen stationär behandelt.

Insgesamt acht Corona-Todesfälle im Landkreis Dillingen

Damit ist die Zahl der verstorbenen Bewohner und Bewohnerinnen in der Einrichtung auf sieben gestiegen. Stand Dienstag Vormittag sind im ganzen Landkreis bisher acht Personen, die mit dem Virus infiziert waren, gestorben. (mayjo)

