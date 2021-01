17:47 Uhr

Noch zwei Menschen aus dem Landkreis Dillingen sterben mit Corona

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Corona steigt im Landkreis Dillingen weiter. Inzwischen sind 88 Menschen gestorben.

Im Landkreis Dillingen sind erneut zwei Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Ein 90-jähriger Mann verstarb laut Landratsamt am 6. Januar im Krankenhaus Dillingen. Er wurde am 31. Dezember positiv auf das Coronavirus getestet. Zudem wurde dem Gesundheitsamt ein weiterer Todesfall aus der Einrichtung Pro Seniore Bissingen gemeldet. Ein über 65-Jähriger wurde am 21. Dezember positiv getestet und musste am 5. Januar stationär im Krankenhaus Nördlingen aufgenommen. Dort verstarb er ebenfalls am 6. Januar.

Landkreis Dillingen: 88 Menschen mit Corona gestorben

Damit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis Dillingen insgesamt 88 Menschen mit oder an Corona verstorben. Darunter befinden sich auch zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Fälle.

Nach dem Alter der Verstorbenen teilen sich die 88 Fälle wie folgt auf:

unter 60 Jahre: 1 Fall

60 bis 80 Jahre: 26 Fälle

über 80 Jahre: 61 Fälle

