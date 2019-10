vor 23 Min.

Notfallseelsorge: ein besonderer Beistand

In Krisensituationen leisten die Notfallseelsorge und der KID im Kreis Dillingen wertvolle Hilfe.

Die Notfallseelsorge im Landkreis ist 20 Jahre alt. Die Ehrenamtlichen leisten einen wertvollen Dienst. Doch die Einsätze werden immer mehr.

Von Cordula Homann

Vor 20 Jahren wurde die Notfallseelsorge gegründet. „Auch wenn die Sorge um Menschen, die plötzlich mit dem Tod konfrontiert werden, nicht wirklich etwas Besonderes in der Seelsorge ist, so war die Erreichbarkeit der Seelsorger für Einsatzkräfte ein Novum.“ So schildert Gründungsmitglied Frank Kienle den Start.

Die Ehrenamtlichen kümmern sich um die, die zurückbleiben

Rund um die Uhr stehen die Ehrenamtlichen im Notfall zur Verfügung. Während eine Unfallstelle noch geräumt wird, während die Rettungskräfte vielleicht noch Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen, kümmern sich die Ehrenamtlichen um die, die zurückbleiben. Die Seelsorger oder auch die Mitglieder des Kriseninterventionsteams des Bayerischen Roten Kreuzes besuchen völlig Fremde und sind für sie da. Wenn die völlig unter Schock stehen. Wenn die Welt über ihnen zusammenbricht.

Nachwuchs gesucht

Die Einsätze werden von Jahr zu Jahr mehr. Die Ehrenamtlichen sind stark gefragt. Deswegen würden sie sich über Nachwuchs freuen. Einige Seelsorger der ersten Stunde gehen demnächst in Rente und noch haben nicht alle Neuen ihre Ausbildung abgeschlossen. Es wäre gut, wenn sich mehr Menschen auf das Ehrenamt einlassen könnten. In persönlichen Gesprächen können vorab beide Seiten ausloten, ob das Ehrenamt passt, ob man solchen Einsätzen psychisch gewachsen ist. Die Ausbildung bereitet zudem darauf vor. Trotzdem. Leicht ist dieser wertvolle Dienst auf keinen Fall. Aber er tut vielen Menschen in der schlimmsten Stunde gut.

