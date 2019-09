vor 1 Min.

Nur ein Name fehlt dem Dillinger Kindergarten noch

Nach einer Rekord-Bauzeit von knapp sechs Monaten startet pünktlich der Betrieb des neuen Kindergartens. Wie das Projekt Form angenommen hat.

Der Begriff Punktlandung ist bei der Besichtigung des neuen Dillinger Kindergartens in aller Munde. Der Grund: Lediglich drei Wochen hat der Aufbau der Einrichtung am Karolinenweg gedauert. Am 8. August wurden die Fertigbauteile, aus denen der Kindergarten besteht, mit einem Autokran angeliefert. Nur vier Wochen später, am 2. September, startete wie geplant der Betrieb.

Was den neuen Dillinger Kindergarten besonders macht

Oberbürgermeister Frank Kunz und Mitglieder des Dillinger Stadtrats besuchten gemeinsam mit Mitarbeitern der Verwaltung die Einrichtung nahe dem Festplatz. Begrüßt wurden sie dabei von den Mitarbeiterinnen des Betreuungsteams, die an diesem Tag die ersten Buben und Mädchen in der Eingewöhnungsphase begleitet hatten.

Bei dem Termin lobte der Rathauschef die Arbeit der Kindergartenverwaltung und des Stadtbauamts sowie aller am Bau beteiligten Firmen – darunter der Modul-Hersteller, der die Bauteile montagefertig angeliefert hatte. „Nur, weil hier alle an einem Strang gezogen haben und sich mit voller Energie reingehängt haben, konnte die Fertigstellung in Rekordzeit gelingen“, freut sich der Rathauschef.

Wieso das Kindergarten-Projekt dringend nötig war

Nachdem im Februar klar geworden war, dass unter anderem wegen der „Korridorkinder“, das sind Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt werden und deshalb wahlweise ein Jahr länger den Kindergarten besuchen können, eine stark erhöhte Nachfrage in Dillingen besteht, begannen die Planungen für eine neue Einrichtung.

Um flexibler reagieren zu können, beauftragte der Stadtrat das Kommunalunternehmen mit der Umsetzung. Fest stand von Beginn an: Für die Kürze der Zeit kommt nur ein Modulbau infrage. Bei den Einrichtungen in Hausen und Donaualtheim hat die Stadt hiermit bereits beste Erfahrungen gemacht.

Warum Module nicht nur kostengünstig sondern auch praktisch sind

Dann wurde geprüft, ob das Anmieten der Module die günstigere Variante ist. Denn der neue Kindergarten ist zunächst als Übergangslösung für fünf Jahre gedacht. Es stellte sich heraus, dass die Mietvariante schon ab dem dritten Jahr unwirtschaftlicher wäre, als die Bauteile selbst zu kaufen. Inklusive Bodenplatte kostet der Bau das Kommunalunternehmen rund 750000 Euro.

Gemeinsam mit Kindergartenreferent Peter Graf und dessen Stellvertreterin Roswitha Furch hob Kunz die Bedeutung des Personals hervor: „In Zeiten des Fachkräftemangels ist es uns gelungen, qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen für dieses neue Haus zu gewinnen.“ Einen Namen für die Einrichtung gibt es derzeit noch nicht. Dieser soll in Abstimmung mit den Eltern gefunden werden. (pm)

Lesen Sie dazu auch:

Themen Folgen