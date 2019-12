OB-Wahl: SPD Dillingen nominiert Tobias Rief

Tobias Rief (Mitte) tritt für die SPD bei der Oberbürgermeisterwahl am 15. März in Dillingen an. Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins wurde mit 86,7 Prozent der Stimmen nominiert. Ihm gratulierten SPD-Kreisvorsitzender Dietmar Bulling (rechts) und Wahlleiter Hubert Probst.

Bild: Berthold Veh