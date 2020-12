11:59 Uhr

Obacht beim Einkaufen - Diebe sind im Kreis Dillingen unterwegs

Zwei Kundinnen ist beim Einkaufen in Lauingen und Wertingen jeweils der Geldbeutel gestohlen worden.

Eine 71-Jährige hatte am Montag um 13.30 Uhr für einen Moment nicht aufgepasst. Die Frau war in der Wertinger Industriestraße in einem Supermarkt beim Einkaufen - da hatte ihr ein Unbekannter den Geldbeutel aus ihrem Einkaufswagen gestohlen. Neben etwa 90 Euro Bargeld befanden sich darin nach Mitteilung der Polizei auch der Personalausweis und die EC-Karte. Das Konto wurde zwischenzeitlich gesperrt.

Beim Bezahlen stellt eine Frau in Lauingen fest: Der Geldbeutel ist weg

Zu einem weiteren Diebstahl kam es am Montag zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr in einem Discounter in der Lauinger Werner-von-Siemens-Straße. Dort bemerkte eine 80-Jährige erst beim Bezahlen an der Kasse, dass ihr Geldbeutel während des Einkaufs entwendet wurde. Im Geldbeutel befanden sich neben Bargeld auch die EC-Karte und Personaldokumente. Der Wert wird mit rund 400 Euro beziffert.

Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

