Seit 300 Jahren ist der Obermedlinger Kirchturm der höchste im Dillinger Land

Plus Maximilian Wiehler erzählt von der Geschichte des Klosters und der Pfarrkirche in seinem Heimatort Obermedlingen, von mit Elfenbein verzierten Altären und dem schmalkaldischen Krieg.

Vor ziemlich genau 300 Jahren gab es einen freudigen Anlass für die Dominikanermönche, die sich damals im Kloster Obermedlingen niedergelassen hatten. Die neu aufgebauten Gebäude im Komplex und die zugehörige Kirche wurden offiziell eingeweiht.